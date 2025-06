Immobile vor Italien-Rückkehr?

Ciro Immobile könnte es bald zurück in die Heimat ziehen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, hat der FC Bologna den Stürmer kontaktiert. Knackpunkt ist derzeit noch das hohe Gehalt, das der 35-Jährige bei Besiktas einstreicht.

In der Süper Lig traf der Ex-BVB-Stürmer in der abgelaufenen Saison 15-mal in 30 Spielen. Seine erfolgreichste Zeit hatte Immobile bei Lazio Rom.