Frankfurt verlängert mit Durchstarter Brown

Eintracht Frankfurt hat den Vertrag von Linksverteidiger Nathaniel Brown vorzeitig verlängert. Wie der Bundesliga-Dritte mitteilt, wurde der 21-Jährige mit einem Arbeitspapier bis 2030 ausgestattet. Der ursprüngliche Vertrag wäre noch bis 2029 gültig gewesen. Mit der Unterschrift belohnt die SGE die Leistungen des diesjährigen Durchstarters, der sich sicherlich über ein angepasstes Gehalt freuen darf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportdirektor Timmo Hardung sagt: „Wir freuen uns sehr über die großartige Entwicklung, die Nathaniel Brown bei uns genommen hat und wissen, dass sein Weg längst nicht zu Ende ist. Wir wussten natürlich um die Fähigkeiten von Nene. Umso schöner, dass er sie so schnell für unsere Mannschaft einbringen kann. Gerade durch die schweren Anfangsmonate aufgrund der geringen Spielzeit ist er ein guter Beweis, dass sich Trainingsarbeit, Lernbereitschaft und Geduld auszahlen.“

𝐕𝐞𝐫𝐭𝐫𝐚𝐠𝐬𝐯𝐞𝐫𝐥ä𝐧𝐠𝐞𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐭𝐡𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐁𝐫𝐨𝐰𝐧



Der Linksverteidiger verlängert seinen ursprünglich bis 2029 laufenden Vertrag bei Eintracht Frankfurt vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2030.#SGE | #Brown2030 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 27, 2025

Bisher ist der Plan der Frankfurter mit dem Drei-Millionen-Neuzugang vom 1. FC Nürnberg voll aufgegangen. Nachdem Brown in der Bundesliga erst am achten Spieltag erstmalig zum Einsatz kam, konnte der U21-Nationalspieler bisher wettbewerbsübergreifend 18 Einsätze sammeln. Dazu verbuchte der offensivstarke Abwehrmann drei Treffer sowie fünf Vorlagen. Eine beachtliche Quote, die ihn auch in den Dunstkreis der A-Nationalmannschaft des DFB befördert.