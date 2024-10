DFB: Gosens ersetzt Raum

Linksverteidiger David Raum von RB Leipzig wird der deutschen Nationalmannschaft in den beiden Partien gegen Bosnien & Herzegowina sowie gegen den EM-Halbfinalisten Niederlande verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Das teilt der Deutsche Fussball-Bund am Dienstagmorgen offiziell mit. Wie der DFB ebenfalls verkündet, wird Robin Gosens von Bundestrainer Julian Nagelsmann nachnominiert.

Bei Raum handelt es sich um eine Sprunggelenksverletzung, die er aus dem Duell mit dem 1. FC Heidenheim (1:0) am vergangenen Sonntag davontrug. Für Gosens, den es am Deadline Day noch von Union Berlin zum AC Florenz nach Italien zog, ist es die erste DFB-Nominierung seit einem Jahr. In der Serie A kam Gosens in fünf Spielen viermal über die volle Distanz zum Einsatz und sammelte drei Torbeteiligungen.