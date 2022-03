England zittert vor dem DFB-Team | Weltrekord im Camp Nou

Auf keinen Fall Deutschland

Am morgigen Freitagabend (18 Uhr) werden die Gruppen für die WM in Katar ausgelost. Die ‚Daily Mail‘ hat dahingehend einige Wünsche für das englische Team. Ganz wichtig: „Deutschland vermeiden.“ Ein Duell mit dem DFB-Team soll trotz des Sieges im EM-Achtelfinale nicht schon in der Vorrunde stattfinden. Bei einer WM hat England seit dem Finale 1966 (4:2 n.V.) nicht mehr gegen Deutschland gewonnen.

Zuschauer-Rekord

„91.533“, prangt es von den Titelseiten der ‚Sport‘ und der ‚Mundo Deportivo‘. Das ist die Zuschauerzahl beim gestrigen Clásico im Camp Nou. Das Besondere: Es waren die Frauenteams des FC Barcelona und von Real Madrid, die die Massen ins Stadion zogen. Neuer Weltrekord, wie auch die katalanischen Zeitungen nicht müde werden zu betonen.

Italiens Blick nach vorne

Zum zweiten Mal in Folge verpasst Italien die Weltmeisterschaft. Das schmerzhafte Aus gegen Nordmazedonien (0:1) soll nun allmählich dem Blick auf den Ligaalltag weichen. Und da steht am Sonntag (20:45 Uhr) immerhin das Derby d’Italia an. Der ‚Corriere dello Sport‘ sieht im Duell zwischen Juventus Turin und Inter Mailand das „ultimative Finale“, der ‚Quotidiano Sportivo‘ schreibt: „Nach der desillusionierenden Enttäuschung durch die Nationalmannschaft kehrt die Serie A mit dem ganz großen Clou zurück.“