Juve: Nuñez als Vlahovic-Alternative

Juventus Turin hat mit Darwin Nuñez (22) von Benfica Lissabon bereits eine potenzielle Alternative für Dusan Vlahovic (21) vom AC Florenz ausgemacht. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, wappnet sich die Alte Dame für eine Transferschlacht um Vlahovic. Klubs aus ganz Europa buhlen um die Dienste des treffsicheren Stürmers der Fiorentina.

Doch auch Nuñez hat zahlreiche Verehrer, die Schnittmenge mit den Vlahovic-Interessenten ist groß. Auch beim Uruguayer müsste Juve dementsprechend tief in die Tasche greifen. Klar ist, dass die Turiner im Angriff Nachholbedarf haben. Den Abgang von Cristiano Ronaldo zu Manchester United im vergangenen Sommer konnte Juventus nicht kompensieren. In der laufenden Spielzeit erzielte das Team von Massimiliano Allegri lediglich 16 Treffer in der Liga.