Arsenal kassiert mit: Hutchinson vor Ipswich-Wechsel

Omari Hutchinson steht vor einem festen Wechsel zu Ipswich Town. Wie die ‚BBC‘ berichtet, will der Aufsteiger Nägel mit Köpfen machen und den 20-Jährigen vom FC Chelsea verpflichten. Hutchinson war bereits in der vergangenen Saison an die Tractor Boys verliehen und hatte mit zehn Toren und sechs Vorlagen maßgeblichen Anteil am ersten Premier League-Aufstieg seit 22 Jahren.

Die Ablösesumme für den Rechtsaußen soll sich auf 23,5 Millionen Euro belaufen und könnte durch Bonuszahlungen um weitere 2,9 Millionen Euro steigen. Besonders brisant: Ausgerechnet Stadtrivale FC Arsenal soll von dem Deal profitieren. Dem Vernehmen nach haben sich die Gunners eine Weiterverkaufsklausel von 15 Prozent an ihrem Eigengewächs gesichert, was den Nordlondonern rund 3,5 Millionen Euro in die Kassen spülen würde.