Giroud spielt bis 40

Olivier Giroud bleibt dem OSC Lille erhalten. Der 39-jährige Torjäger hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert. Damit geht der Routinier in seine 20. Saison als Profi.

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Notre numéro 9 prolonge son aventure au LOSC pour une année supplémentaire ✍️



Le communiqué 👉https://t.co/kYF3N807t4 pic.twitter.com/8R9Q2DCmeN — LOSC (@losclive) June 8, 2026

„Ich freue mich sehr, dieses Abenteuer hier fortzusetzen. Ich fühle mich bei LOSC großartig und rundum erfüllt. Der herzliche Empfang der Fans in dieser Saison in Lille, wie in allen französischen Stadien, hat mich zutiefst berührt. Vor allem identifiziere ich mich mit dem Projekt LOSC, einem Verein mit Werten, die ich teile, einem Verein, der hart arbeitet und sich durch seine Methoden und Ergebnisse von anderen abhebt. Ich will immer mehr und bin fest entschlossen, weiterzumachen und dieses Jahr noch besser zu werden“, so Giroud.