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Premier League

Tottenham-Vorstoß bei Simeone

von Daniel del Federico - Quelle: Teamtalk
Vinicius Junior und Giuliano Simeone im Zweikampf @Maxppp

Giuliano Simeone könnte es in die Premier League ziehen. Nach Informationen von ‚Teamtalk‘ hat Tottenham Hotspur die Möglichkeiten eines Transfers ausgelotet. Trainer Roberto De Zerbi gilt als großer Fan des 23-Jährigen und ist überzeugt, dass der Offensivmann perfekt in sein Spielsystem passt.

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Auch Manchester United und Manchester City hatten im vergangenen Sommer bei Atlético Madrid bezüglich des Rechtsaußen angefragt. Die Colchoneros haben jedoch keinerlei Interesse daran, Simeone abzugeben. Auch der Argentinier selbst bevorzugt wohl einen Verbleib in der spanischen Hauptstadt. Sein Vertrag bei Atlético ist noch bis 2030 datiert.

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