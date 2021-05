Donetsk holt Cheftrainer De Zerbi

Shakhtar Donetsk hat einen neuen Cheftrainer. Wie der ukrainische Spitzenklub bekanntgibt, steht künftig Roberto De Zerbi an der Seitenlinie. Der 41-jährige Italiener erhält einen Vertrag bis 2023.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für das Engagement beim Champions League-Teilnehmer empfahl sich De Zerbi durch seine herausragende Arbeit bei US Sassuolo. Mit dem Klub aus der Region Emilia-Romagna schloss der Ex-Profi diese Saison zum zweiten Mal als Tabellenachter ab. In Donetsk gilt es in der kommenden Saison, Meister Dynamo Kiew den Titel abzunehmen.