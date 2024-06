Terzic-Erbe gefunden: Sahin übernimmt beim BVB

Borussia Dortmund hat die offene Trainerfrage nach dem überraschenden Rücktritt von Edin Terzic geklärt. Wie die Schwarz-Gelben vermelden, wird künftig Nuri Sahin den Ton an der Seitenlinie angeben. Der Terzic-Assistent wird zum Cheftrainer befördert und unterschreibt nach Angaben des BVB einen Vertrag bis 2027. Sahins ursprünglicher Kontrakt als Co-Trainer wäre 2025 ausgelaufen.

Aus seinen Ambitionen, künftig in einer Cheftrainerrolle wieder mehr Verantwortung zu übernehmen, hatte Sahin in der Vergangenheit keinen Hehl gemacht. Nun erfüllt sich der Wunsch des 35-jährigen Ex-Profis. Der ehemalige Mittelfeldspieler stieß im Januar gemeinsam mit Ex-Teamkollege Sven Bender zum Trainerteam von Terzic hinzu.

Als Spieler bestritt Sahin 274 Pflichtspiele für den BVB, wurde 2011 deutscher Meister und feierte 2017 den Gewinn des DFB-Pokals. Ähnliche Erfolge erhoffen sich die BVB-Verantwortlichen auch vom Trainer Sahin.

„Große Ehre“

„Es ist mir eine große Ehre, Trainer von Borussia Dortmund sein zu dürfen. Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen des Klubs für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken. Auf meine Aufgabe beim BVB freue ich mich sehr. Wir werden vom ersten Tag an mit viel Energie und großer Leidenschaft alles dafür tun, um den maximal möglichen Erfolg zu haben“, so Sahin.

Geschäftsführer Sport Lars Ricken betont: „Wir freuen uns sehr, dass wir in Nuri Sahin einem Vertreter der jüngeren Generation die Verantwortung als Cheftrainer übergeben dürfen. Er hat sich in den vergangenen Jahren engagiert auf eine Trainerlaufbahn vorbereitet, wird seine neue Aufgabe mit viel Hingabe wahrnehmen und unsere Mannschaft weiterentwickeln. Als ehemalige Mitspieler werden wir vertrauensvoll und ambitioniert zusammenarbeiten. Nuri kennt den Verein, seine Mitarbeiter und die BVB-DNA sowohl als Spieler als auch als Co-Trainer. Wir sind überzeugt davon, dass Nuri der richtige Trainer für uns ist.“