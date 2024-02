SV Werder: Fritz tritt Baumann-Nachfolge an

Im Sommer endet beim SV Werder Bremen eine Ära. Frank Baumann legt dann nach knapp acht Jahren sein Amt als Geschäftsführer Sport bei den Grün-Weißen nieder. Seit der Bekanntgabe im November läuft beim Bundesligisten die Suche nach einem Nachfolger.

Zahlreiche Kandidaten wurden in den vergangenen Monaten an der Weser gehandelt. Den Kreis grenzten die Bremer jüngst auf vier Namen ein: Clemens Fritz (Leiter Lizenzbereich), Andreas Schicker (Sportchef bei Sturm Graz), Alain Sutter (zuletzt Sportdirektor bei St. Gallen) und Christoph Spycher (Sportvorstand beim BSC Young Boys) befanden sich in der End-Verlosung.

Nach Informationen der ‚Bild‘ haben sich die Bremer mittlerweile auf eine interne Lösung festgelegt. Demnach übernimmt Fritz den freiwerdenden Posten, dies habe der neunköpfige Aufsichtsrat am gestrigen Mittwoch entschieden. Eine offizielle Verkündung dürfte zeitnah erfolgen.