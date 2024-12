Bologna bindet Nationalspieler Urbanski

Der FC Bologna hat von der Option Gebrauch gemacht, den Vertrag mit Mittelfeldspieler Kacper Urbanski vorzeitig zu verlängern. Wie der Champions League-Teilnehmer offiziell vermeldet, wurde das ursprünglich bis 2025 datierte Arbeitspapier um ein weiteres Jahr bis 2026 ausgedehnt.

Urbanski war 2021 in die U19 der Italiener gewechselt und arbeitete sich seither in die Profimannschaft hoch. Fester Bestandteil der Stammelf ist er zwar noch nicht, der polnische Nationalspieler (elf Länderspiele) kann aber regelmäßig Profieinsätze verzeichnen. In wettbewerbsübergreifend zwölf Spielen gelang ihm bislang ein Tor.