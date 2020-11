BVB: Leichte Entwarnung bei Hummels

Mats Hummels hat sich wohl nicht so schlimm verletzt wie zunächst befürchtet. „Der Oberschenkel hat zugezogen. Ich habe zum Glück keinen Stich gespürt, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Ich hoffe, dass ich das Wettrennen gegen die Zeit bis Mittwoch gewinne“, schloss der Innenverteidiger am gestrigen Samstagabend sogar eine Rückkehr zum anstehenden Champions League-Spiel nicht aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim 2:0 gegen Arminia Bielefeld erzielte Hummels beide Tore, blieb kurz vor Schluss aber verletzt liegen und musste ausgewechselt werden. Am Mittwoch spielt der BVB zunächst das dritte Champions League-Gruppenspiel gegen den FC Brügge, ehe am Samstag Abend das Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern auf dem Plan steht.