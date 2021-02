Friedrich verrät Hertha-Pläne mit Khedira

Arne Friedrich hat über das weitere Vorgehen in der Personalie Sami Khedira gesprochen. Im ‚Doppelpass‘ bei ‚Sport1‘ sagte der Sportchef von Hertha BSC: „Natürlich ist unser Wunsch, dass wir die Saison erfolgreich absolvieren. Dann werden Sami und ich uns in Ruhe zusammensetzen und auch über die weiteren Pläne sprechen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Khediras Vertrag bei den Berlinern endet im Anschluss an die laufende Saison. Beim 1:1 am gestrigen Samstag gegen den VfB Stuttgart stellte der 33-Jährige erstmals seinen Wert unter Beweis. Nach seiner Einwechslung zeigte der ablösefrei von Juventus Turin gekommene Routinier eine starke Leistung und war maßgeblich an der guten Schlussphase beteiligt.