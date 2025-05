Arteta kündigt Offensivverstärkungen an

Beim FC Arsenal ist man gewillt, im Sommer Geld in neue Angreifer zu investieren. „Wenn man große Titel gewinnen will, muss man der Beste auf dem Markt sein. Die Teams, die gewinnen, haben immer die besten Spieler“, erklärte Arsenal-Trainer Mikel Arteta auf der heutigen Pressekonferenz, „angesichts der vielen Verletzungen, die wir in der Offensive hatten, ist klar, dass wir mehr Torgefährlichkeit und Feuerkraft brauchen.“

In der finalen Phase der Saison mussten die Gunners zeitweise auf Stars wie Kai Havertz (25) oder auch Gabriel Jesus (28) verzichten. Ohnehin fehlt dem Kader ein echter Mittelstürmer. „Wir müssen mehr Tore schießen, kreativer werden und mehr Spieler einsetzen, und zwar auf verschiedenen Positionen“, befindet Arteta.