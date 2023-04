„Haaland lacht zuletzt“ | „Derbissimo“ in Mailand

Haaland lacht (wieder mal) zuletzt

Es lief wie erwartet. Manchester City ließ gegen den FC Bayern im Rückspiel nichts mehr anbrennen. Das wichtige Tor in München besorgte einmal mehr Erling Haaland, den die englische Presse entsprechend abfeiert. Und das trotz eines verschossenen Elfmeters. „Haaland lacht zuletzt“, resümiert die ‚Sun‘. Ähnlich sieht es der ‚Daily Star‘: „Ende gut, alles gut“. „Und wieder er“, titelt die ‚Daily Mail‘. Die ‚Manchester Evening News‘ blicken derweil schon in Richtung Halbfinale: „Und jetzt wird es real“. In Deutschland ist die Stimmung nach dem Ausscheiden des letzten Bundesliga-Vertreters nicht allzu euphorisch. „Kein Wunder!“, titelt der ‚Spiegel‘. Für die ‚Süddeutsche‘ war vor allem die fehlende Durchschlagskraft in der Offensive das Manko: „Es fehlen: die Tore“.

Italien ist hyped

In Mailand freut sich eine ganze Stadt auf das große Halbfinal-Derby zwischen Inter und dem AC Milan. Die ‚Gazzetto dello Sport‘ fiebert dem „Derbissimo“ entgegen, der ‚Corriere dello Sport‘ erwartet einen „Derboom“. Erstmals seit der Saison 2004/05 treffen die beiden großen Klubs der Modestadt wieder in der Champions League aufeinander. Damals setzte sich Milan klar durch. Jetzt werden die Karten neu gemischt. Aber eins ist jetzt schon sicher: Das San Siro wird einmal blau und einmal rot leuchten.

Einmalige Gelegenheit

In Portugal trauert die Presse der großen Chance auf ein Champions League-Finale nach. Die ‚A Bola‘ sah ein Benfica „mit Seele, aber ohne Flügel“. Die ‚O Jogo‘ verabschiedet sich von der Königsklasse: „Auf Wiedersehen Champions League“. Laut der ‚Record‘ geht die Elf von Roger Schmidt mit erhobenem Haupt. Das 3:3 bei Inter war „ein Punkt der Ehre“.