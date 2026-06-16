Werder-Transfer geplatzt

Bei der Suche nach einer neuen Nummer zwei muss Werder Bremen eine Extrarunde drehen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Florian Kastenmeier nicht zu den Grün-Weißen wechseln wird. Obwohl sich in den vergangenen Tagen eigentlich angedeutet hatte, dass der 28-Jährige seine Zelte am Osterdeich aufschlagen wird, gab es jetzt eine Absage von Kastenmeier.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wer künftig hinter Karl Hein (24) auf seine Chance lauern wird, ist derweil offen. Nach dem Abgang von Mio Backhaus (22) zum SC Freiburg rückte der Este zur Nummer eins auf, ein Ersatzmann wird noch gesucht. Ein Kandidat ist Kayne van Oevelen (22) vom FC Volendam.