Fulham lehnt 30 Millionen für Mitrovic ab

Aleksandar Mitrovic wird intensiv von Al Hilal umworben. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, hat der Klub aus Saudi-Arabien ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro für den Stürmer abgegeben. Der FC Fulham habe diese Offerte jedoch abgelehnt. Die Cottagers wollen den bis 2026 vertraglich gebundenen Serben halten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mitrovic selbst hat offenbar andere Pläne. Der 28-Jährige würde das verlockende Angebot aus der Wüste gerne annehmen. In der abgelaufenen Saison erzielte der Torjäger in der Premier League 14 Treffer in 24 Einsätzen. Mitrovic war damit Fulhams bester Torschütze.

Lese-Tipp

Al Hilal: 120 Millionen für Zaniolo?