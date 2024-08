Ajax: Ex-Stuttgarter Sosa vor dem Absprung?

Nach der Degradierung in die zweite Mannschaft will Borna Sosa Ajax Amsterdam schnellstmöglich verlassen. Nun berichtet ‚Tuttomercatoweb.com‘, dass eine Einigung mit dem FC Turin über einer Leihe mit Kaufoption des 26-Jährigen kurz bevor steht. Laut ‚Sky‘ sind die Verhandlungen zwischen den Turinern und Ajax aber noch nicht so weit fortgeschritten.

Das Problem: Die Niederländer wollen Sosa in diesem Sommer lieber verkaufen als verleihen. Nun ist die Frage, ob einer der beiden Vereine vom bevorzugten Modell abrückt. Das Arbeitspapier des Kroaten ist noch bis 2028 gültig. Vor einem Jahr war er gegen eine Ablöse von acht Millionen Euro vom VfB Stuttgart in die Grachtenstadt gewechselt.