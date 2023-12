Bayer 04: Die Gründe für den Xhaka-Transfer

Für Granit Xhaka waren Sportdirektor Simon Rolfes und Trainer Xabi Alonso ausschlaggebend für seinen Transfer vom FC Arsenal zu Bayer Leverkusen im vergangenen Sommer. In einem Interview mit ‚The Athletic‘ sagt der 31-Jährige: „Ich wusste in dem Moment, dass ich hierher (zu Leverkusen, Anm. d. Red.) will, als ich mit Xabi und Simon gesprochen habe.“ Und weiter: „Ich fühle mich vom Verein sehr geschätzt, diese Unterstützung und Bestätigung, den richtigen Schritt gemacht zu haben, ist sehr wichtig für mich.“

Die Leverkusener hätten dem Schweizer Nationalspieler zudem einen klaren Weg als Leader eines jungen Teams aufgezeigt und ihr Vertrauen in ihn mit einem Fünfjahresvertrag ausgedrückt. Aktuell stehen Xhaka und die Leverkusener in der Liga auf einem herausragenden ersten Tabellenplatz und haben wettbewerbsübergreifend 24 Spiele nicht verloren. Xhaka selbst stand in allen 15 Ligaspielen von Beginn an auf dem Platz und absolvierte 13 von diesen über die vollen 90 Minuten.