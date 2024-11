Champions League: Die FT-Topelf des 5. Spieltags

Spieler des Spieltags: Charles De Ketelaere

Sage und schreibe fünf Torbeteiligungen (zwei Tore, drei Assists) sammelte Charles De Ketelaere beim 6:1-Erfolg von Atalanta Bergamo gegen Young Boys Bern. Der belgische Nationalspieler ist damit erst der zwölfte Profi, dem dies in der Champions League gelang. Die mit Abstand stärkste Individualleistung der vergangenen zwei Tage und somit unser Spieler des Spieltags.

Rekordzahlen

150: Manuel Neuer bestritt sein 150. Spiel in den internationalen Wettbewerben. 145 Mal stand er in der Champions League zwischen den Pfosten, fünf Partien bestritt er im (damals noch so heißenden) UEFA Cup. Nur Iker Casillas (179), Gianluigi Buffon (159) und Pepe Reina (157) haben mehr auf dem Konto. Rang zwei ist für Neuer realistisch betrachtet in Sichtweite.

100: Seine Tore 100 und 101 in der Königsklasse erzielte Robert Lewandowski beim 3:0-Erfolg des FC Barcelona gegen Stade Brest. Der polnische Torjäger reiht sich damit hinter Cristiano Ronaldo (140) und Lionel Messi (129) ein. Kein anderer Profi hat es bislang geschafft, im elitären Klubwettbewerb dreistellig einzunetzen.

Die FT-Topelf

