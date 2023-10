Ballon d’Or: Alle Zeichen auf Messi

Superstar Lionel Messi (36/Inter Miami) räumt wohl erneut den Ballon d’Or für den besten Fußballer der Welt ab. Wie Fabrizio Romano unter Verweis auf eigene Informationen berichtet, stehen die Zeichen klar auf Titel Nummer acht für La Pulga.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Montag wird der Gewinner der diesjährigen Ausgabe bekanntgegeben. Schon jetzt ist Messi mit sieben Goldenen Bällen der Rekord-Titelträger. Entscheidend für seinen Triumph in diesem Jahr ist der WM-Titel mit Argentinien, der noch in den Bewertungszeitraum fällt.