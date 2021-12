Schlaudraff übernimmt bei St. Pölten

Der SKN St. Pölten hat seine neue Geschäftsführung vorgestellt. Wie der österreichische Zweitligist mitteilt, übernimmt der ehemalige Bundesliga-Profi Jan Schlaudraff die Position zum 3. Januar 2022. Die Verantwortung als Geschäftsführer teilt sich Schlaudraff fortan mit dem ebenfalls vorgestellten Matthias Gebauer.

Schlaudraff hatte zuletzt in der Saison 2019/20 den Posten des Sportdirektors bei Hannover 96 inne, wurde aber bereits nach einem halben Jahr entlassen. Nun übernimmt er also beim Farmteam des VfL Wolfsburgs in Österreich. In seiner aktiven Zeit als Spieler war Schlaudraff auf 186 Bundesligaspiele gekommen, die meisten davon im Trikot von Hannover 96.