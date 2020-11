FCA: Hahn über mögliche Verlängerung

André Hahn kann sich vorstellen, seinen 2022 auslaufenden Vertrag beim FC Augsburg zu verlängern. „Das liegt nicht nur an mir sondern auch am Verein und den Verantwortlichen. Aber ich habe auf jeden Fall vor, noch bis zum 34. oder 35. Lebensjahr Fußball zu spielen. Für mich wäre es sehr schön, in Augsburg zu verlängern. Die Familie und ich fühlen uns sehr wohl“, erklärt der 30-jährige dem Fan-Magazin ‚Fohlen-Hautnah‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am morgigen Samstag gastiert Hahn mit dem FCA bei Borussia Mönchengladbach (15:30 Uhr). Für die Fohlen war der Offensivspieler zwischen 2014 und 2017 aktiv. Seit 2018 spielt Hahn wieder in Augsburg, wo er in der aktuellen Saison zu den Leistungsträgern gehört. In acht Pflichtspielen kommt er auf vier Tore und drei Vorlagen.