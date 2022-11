Gladbach muss im Tor umplanen

Borussia Mönchengladbach plagen vor dem heutigen Ligaspiel beim VfL Bochum (20:30 Uhr) akute Sorgen zwischen den Pfosten. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat sich Tobias Sippel, Vertreter der ebenfalls lädierten Stammkraft Yann Sommer, im Training verletzt und fällt vorerst aus.

In Bochum soll nun der 20-jährige Jan Olschowsky das Gladbacher Gehäuse hüten. Das Eigengewächs der Borussia ist noch ohne Profieinsatz, kommt in dieser Saison regelmäßig bei der U23 in der Regionalliga West zum Zug.