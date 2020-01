Sheffield United verlängert den Vertrag mit Erfolgscoach Chris Wilder. Wie der Premier League-Klub vermeldet, läuft das neue Arbeitspapier bis 2024. Zudem besitzen die Blades eine Option auf eine weitere Saison.

Wilder trainiert Sheffield bereits seit 2016. Der 52-Jährige führte den Klub aus der dritten englischen Liga innerhalb von drei Jahren in die Premier League. Momentan belegt der Aufsteiger mit 29 Punkten einen sensationellen achten Platz, nur einen Punkt entfernt von den europäischen Qualifikationsplätzen.

Chris Wilder has signed a new long-term contract with the club

Following negotiations with the board, the Sheffield-born manager has signed a four-and-a-half year deal until the summer of 2024, with a club option for an additional year.#SUFC

— Sheffield United (@SheffieldUnited) January 10, 2020