Jürgen Klopp ist überzeugt, dass Neuzugang Takumi Minamino dem FC Liverpool weiterhelfen wird. Auf der heutigen Weihnachts-Pressekonferenz sagte der Trainer: „All die Dinge, die wir über Takumi wissen, passen sehr gut zu uns.“ Klopp präzisierte: „In erster Linie seine fußballerischen Qualitäten, seine Entscheidungsfindung in engen Räumen, seine Geschwindigkeit, sein Verlangen, den Ball zurückzugewinnen. Und das Gegenpressing, das er aus Salzburg kennt, die eine ähnliche Philosophie wie wir verfolgen.“

Liverpool legte in der vergangenen Woche festgeschriebene 8,5 Millionen Euro auf den Tisch, um Minamino von RB Salzburg loszueisen. Für die Österreicher sammelte der 24-Jährige in der Hinrunde 20 Scorerpunkte in 22 Partien. 2015 war der Japaner von seinem Jugendklub Cerezo Osaka in die Mozartstadt gekommen. Nun setzt Minamino seine Karriere beim amtierenden Champions League-Sieger fort. In Liverpool dürfte er zunächst als Backup für die Angreifer Mohamed Salah, Roberto Firmino und Sadio Mané vorgesehen sein.

"All the things we know about Takumi, so many things fit very well to us."

The boss discussed a range of topics during his Christmas Eve press conference

— Liverpool FC (@LFC) December 24, 2019