Was sagt Mourinho?

Am zweiten Weihnachtsfeiertag skizzierte José Mourinho seine Pläne für seinen ersten Transfermarkt als Tottenham-Boss. „Ich bin bei Tottenham, ich kenne das Profil des Klubs, das Projekt, die Visionen und die Ziele. Und ich weiß auch, dass unser Wintertransfermarkt nur eine Reaktion darauf sein wird, was uns passieren wird“, kündigte der Portugiese an.

Und weiter: „Wenn Spieler gehen, müssen wir uns anpassen, aber wir werden niemals die Könige des Transfermarkts sein und große Ziele angreifen. Wir müssen intelligent sein.“ Heißt übersetzt: Tottenham begibt sich auf Schnäppchenjagd. Geeignete Kandidaten werden schon gehandelt.

Wer könnte kommen?

Auf der Suche nach Verstärkungen ist Mourinho dem Vernehmen nach auf zwei alte Weggefährten gestoßen, die für kleines Geld zu haben sein könnten. Nemanja Matic (31) trainierte The Special One schon beim FC Chelsea und bei Manchester United. Der Sechser spielt bei den Red Devils keine große Rolle mehr und darf den Klub verlassen. Auch der AC Mailand ist am serbischen Linksfuß interessiert.

Mit Mittelfeld-Allrounder Marouane Fellaini (32) arbeitete Mourinho ebenfalls schon in Manchester zusammen. Mittlerweile kickt der Belgier in China bei Shandong Luneng. Der Kontakt zu Mou riss nie ab, doch angesprochen auf ein Premier League-Comeback zeigte sich der Mittelfeldmann zuletzt wenig begeistert. Besser stehen die Chancen wohl auf Innenverteidiger Issa Diop (22, West Ham) und Linksverteidiger Layvin Kurzawa (27, PSG). Die beiden Franzosen verloren zuletzt ihre Stammplätze und sind offenbar auf dem Markt.

Wer könnte gehen?

Mit Toby Alderweireld (30) hat es ein belgischer Innenverteidiger vorgemacht, mit Jan Vertonghen (32) könnte ein weiterer bald nachziehen und sein auslaufendes Arbeitspapier verlängern. Einen anderen Weg wird dagegen Christian Eriksen (27) einschlagen. Ein halbes Jahr vor Vertragsende könnten die Spurs letztmals Ablöse für den dänischen Spielmacher einstreichen. Nahezu jeder europäische Top-Klub schließt Eriksen derzeit in seine Überlegungen ein.

Zwei andere alteingesessene Profis dürfen die Spurs ebenfalls verlassen. Victor Wanyama (28) war schon im Sommer auf dem Sprung, blieb dann aber doch. Nur, um in der Hinrunde dann magere 23 Premier League-Minuten zu bekommen. Am Sechser soll Hertha BSC Interesse zeigen. Linksverteidiger Danny Rose (29) verlor unter Mourinho seinen Stammplatz und darf gehen. Auch wenn Tottenham mit kleineren Summen hantieren will: José Mourinho und Präsident Daniel Levy steht ein geschäftiger Januar bevor.