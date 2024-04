Tuchel spricht über Müllers Reservistenrolle

Dass Thomas Müller seine aktuelle Rolle auf der Ersatzbank des FC Bayern nicht gefällt, weiß auch Thomas Tuchel. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union Berlin (heute, 18:30 Uhr) äußerte sich der Trainer des Rekordmeisters zur heiklen Situation: „Es war eine sportliche Entscheidung, es ist nichts Persönliches. Es ist auf keinen Fall eine Abwertung seines Status.“ Damit nahm Tuchel vor allem auf die beiden Viertelfinalpartien gegen den FC Arsenal Bezug. In beiden Spielen kam Müller nicht zum Einsatz.

Insgesamt sei das derzeitige Szenario für alle Beteiligten unbefriedigend. „Dass er das nicht mag, ist klar. Dass ich das nicht mag, ist auch klar – weder ihm das vorher zu erklären, noch ihn danach aufmuntern zu müssen“, so Tuchel. Mit Worten ließe sich das ohnehin nicht lösen, führte der Übungsleiter anschließend aus: „Was soll ich ihm groß sagen am Tag danach? Da wird ihn nichts glücklich machen, was ich ihm zu sagen habe.“