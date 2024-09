Überraschung: Balotelli nach Spanien?

Die Karriere von Mario Balotelli könnte in Spanien fortgesetzt werden. Der 34-jährige Italiener steht laut ‚Cadena COPE‘ in Verhandlungen mit dem CF Intercity aus Alicante. Noch sei keine Übereinkunft erzielt worden, jedoch wurden dem Bericht zufolge wichtige Fortschritte gemacht. Am heutigen Vormittag soll es zu mehreren Telefongesprächen zwischen Balotellis Agenten und dem Vorstand von Intercity gekommen sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Raum steht ein Vertrag bis zum Saisonende plus Option auf eine zusätzliche Spielzeit. Momentan ist Balotelli ohne Klub. Der 36-malige Nationalspieler stand bis Ende Juli bei Adana Demirspor in der Türkei unter Vertrag. Für den Fall, dass der Mittelstürmer bei Intercity unterkommt, müsste der Klub von der Costa Blanca aufgrund der Registrierungsregeln einen Profi aus der ersten Mannschaft entlassen.