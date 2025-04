Obuz verlässt Köln

Der 1. FC Köln und Marvin Obuz gehen endgültig getrennte Wege. Die ‚Kölnische Rundschau‘ berichtet, dass der auslaufende Vertrag des gebürtigen Kölners nicht verlängert wird. Demnach haben die Verantwortlichen dem 23-Jährigen die Entscheidung bereits mitgeteilt.

Nach einer starken Leihstation bei Rot-Weiss Essen war der Offensivspieler mit großen Hoffnungen ans Geißbockheim zurückgekehrt, fand dort aber in dieser Saison überhaupt nicht in die Spur. Nur fünf Kurzeinsätze in der Liga stehen zu Buche, seit Mitte Januar lässt Gerhard Struber in gar nicht mehr ran. Seit seinem siebten Lebensjahr war Obuz beim FC, im Sommer ist dann Schluss.