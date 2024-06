Klarheit über Nagelsmann-Zukunft

Der 2:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn und der damit verbundene sorgt beim DFB auch für endgültige Klarheit auf der Trainer-Position. Das Arbeitspapier von Julian Nagelsmann verlängert sich durch den Einzug ins EM-Achtelfinale bis 2026.

Schon im April hatte der DFB die Verlängerung kommuniziert. Der Kontrakt wäre aber bei einem Ausscheiden in der Vorrunde nichtig gewesen. Nun ist klar: Es geht mit Nagelsmann in Richtung Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Zuvor soll aber weiter bei der Heim-EM für Furore gesorgt werden.