Monaco - Marseille: So könnt ihr das Ligue 1-Spiel live sehen

In Frankreich steht ein interessantes Verfolgerduell an: Der derzeitige Tabellenvierte AS Monaco (36 Punkte) will den Anschluss an die Spitzengruppe um Tabellenführer Paris St. Germain (42 Punkte) nicht verlieren. Im Duell gegen Olympique Marseille wird Monaco-Trainer Niko Kovac dabei auch wieder auf die Tore von Kevin Volland hoffen, der in der laufenden Saison in der Liga bereits zehnmal einnetzte.

Monaco gegen Olympique live im TV und im Live-Stream

Das Aufeinandertreffen zwischen den beiden südfranzösischen Klubs findet am Samstag, den 23. Januar statt. Der Anstoß ist planmäßig um 21 Uhr. Abonnenten des Streaming-Dienstes DAZN können die Partie live sehen. Im Free-TV wird die Begegnung nicht übertragen.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

