Werder-Abschied: Groß plant nächsten Karriereschritt

Christian Groß wird dem Fußball auch nach seinem Karriereende erhalten bleiben. Wie der 35-jährige Mittelfeldmann des SV Werder Bremen dem ‚kicker‘ verrät, gibt es bereits konkrete Pläne, in Zukunft in einer anderen Funktion und bei einem anderen Klub aktiv zu werden: „Ich bin Werder für alles sehr dankbar. Aber ich habe mich für eine andere Möglichkeit entschieden. Ich habe die Chance, noch mal etwas Neues zu sehen – was ich als Persönlichkeit auch mal brauche, um rauszukommen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Groß wird im Sommer seine Spielerkarriere beenden und die Werderaner nach vier Jahren verlassen. Insgesamt lief er für den Nordklub in 81 Bundesligapartien auf und erzielte dabei einen Treffer. Auf das nahende Ende seiner Spielerlaufbahn blickt Groß mit gemischten Gefühlen: „Da ist eine gewisse Vorfreude auf die Zeit, die jetzt im Anschluss kommt. Aber auch Wehmut, weil ich glaube, dass das Kabinenleben einmalig ist.“