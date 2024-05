PSG: Mbappé-Bruder zur Liga-Konkurrenz?

Ethan Mbappé könnte innerhalb der Ligue 1 wechseln. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato bemüht sich der OSC Lille um eine Verpflichtung des 17-jährigen Mittelfeldtalents, dessen Vertrag bei Paris St. Germain Ende Juni ausläuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Verhandlungen über eine Verlängerung sind seit Monaten festgefahren. Lille, das die Saison auf Platz vier abschloss, hat also durchaus Chancen auf den ablösefreien Zuschlag. Interesse am jüngeren Bruder von Kylian Mbappé soll aber unter anderem auch in Spanien und Deutschland bestehen. Für die PSG-Profis stehen bislang fünf Einsätze zu Buche.

Update (17:09 Uhr): Mbappé und Lille sind sich mündlich einig geworden, der Medizincheck ist terminiert.