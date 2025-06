Schalke bricht Noode-Leihe ab

Der FC Schalke 04 begrüßt Steve Noode früher zurück als geplant. Wie die Knappen offiziell mitteilen, wurde die Leihe des 20-Jährigen zum SCR Altach nach nur einem halben Jahr frühzeitig abgebrochen. Für die Österreicher kam der Innenverteidiger in sechs Monaten nur zu drei Kurzeinsätzen. Zu wenig aus Sicht der Königsblauen. Ursprünglich sollte Noode bis Mitte 2026 bei Altach bleiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die kommende Saison wird das Eigengewächs jedoch nicht bei Schalke verbringen. Vielmehr will S04 eine neue Leihstation für den Abwehrspieler finden, wie Direktor Youri Mulder bestätigt: „Steve hat in Österreich seine ersten Minuten im europäischen Profifußball gespielt und in dem halben Jahr wichtige Erfahrungen gesammelt. Wir haben gemeinsam mit den Verantwortlichen aus Altach besprochen, ob und wie sich Steve mit mehr Spielzeit bestmöglich weiterentwickeln kann. Wir haben uns nach der Analyse dafür entschieden, dass Steve zunächst nach Gelsenkirchen zurückkehrt und wir eine passende Herausforderung mit mehr Einsatzzeiten für ihn finden.“