Truffert schließt sich Bournemouth an

Adrien Truffert nimmt sich einer neuen Herausforderung an. Wie der AFC Bournemouth bekanntgibt, wechselt der Linksverteidiger von Stade Rennes zu den Cherries und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2030. Der 23-Jährige freut sich auf sein neues Team: „Ich bin sehr glücklich und stolz, zum AFC Bournemouth zu kommen. Es ist eine großartige Gelegenheit für mich, mich weiterzuentwickeln und Teil eines ehrgeizigen Projekts zu sein. Ich habe von den ersten Gesprächen an das Vertrauen des Vereins in mich gespürt und freue mich darauf, loszulegen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den Franzosen ist es der erste Vereinswechsel seiner Karriere. Mit dem Transfer greift Bournemouth auf den bevorstehenden Abgang von Milos Kerkez (21) vor, der sich aller Voraussicht nach dem FC Liverpool anschließen wird.