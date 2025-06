Aus der CL: Pauli holt ablösefreie Verstärkung

Der FC St. Pauli schlägt auf dem Transfermarkt zu. Der gut informierten ‚L’Équipe‘ zufolge wird Mathias Pereira Lage (28) in den kommenden Tagen einen Dreijahresvertrag am Millerntor unterschreiben. Wegen seines bei Stade Brest auslaufenden Kontrakts wird keine Ablöse für den Angreifer fällig.

Pereira Lage schlägt mit der Empfehlung von zwölf Scorerpunkten aus 42 Pflichtspielen in der abgelaufenen Saison in der Bundesliga auf. Unter anderem kam der flexibel einsetzbare Außenbahnspieler auch neunmal in der Champions League für den Ligue 1-Vertreter zum Einsatz.