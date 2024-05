Aston Villa vor Barkley-Transfer

Ross Barkley könnte trotz des Abstiegs mit Luton Town in der Premier League bleiben und in der kommenden Saison sogar an der Champions League teilnehmen. Wie der ‚Guardian‘ berichtet, steht Aston Villa vor einer Verpflichtung des 30-jährigen Mittelfeldspielers.

Für den Klub aus Birmingham war Barkley bereits leihweise in der Saison 2020/21 aufgelaufen. Zu Luton Town wechselte der Engländer im vergangenen Sommer vom OGC Nizza. 37 Spiele bestritt Barkley für den Absteiger (fünf Tore, sechs Assists).