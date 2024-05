De Zerbi über Wunschziel & Brighton-Aus

Für Roberto De Zerbi steht schon fest, wo er künftig arbeiten will. Der ‚BBC‘ verriet der italienische Trainer, der Brighton & Hove Albion in Kürze verlassen wird: „Im Moment hat kein Verein etwas angeboten. Ich hoffe, wieder in der Premier League zu arbeiten, obwohl ich nicht weiß, wo und wann. Aber es war eine Ehre, das tun zu dürfen.“

Die Gründe für seinen Abschied von den Seagulls sind vielschichtig. Am Ende habe man sich nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen können, so De Zerbi. „Ich möchte es weiterhin auf meine Weise machen. Ich weiß sehr genau, was ich will und weiß auch, dass ich als Trainer die Richtlinien des Vereins akzeptieren muss“, fasst der 44-Jährige die Situation zusammen.