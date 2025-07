Richarlison soll Tottenham verlassen

Tottenham Hotspur will ohne Angreifer Richarlison in die Saison gehen. Die englische ‚Sun‘ berichtet, dass der neue Trainer Thomas Frank dem Brasilianer bereits grünes Licht für einen Abgang gegeben hat. Dem Bericht zufolge ist Galatasaray an einem Deal interessiert.

Der 28-Jährige wäre die günstigere Alternative zu Victor Osimhen (26/SSC Neapel), dessen Transfer für den türkischen Erstligisten wohl nicht zu stemmen ist. Laut der ‚Sun‘ fordert Tottenham rund 23 Millionen Euro für Richarlison. Die Spurs bevorzugen einen Verkauf, aber auch ein Leihgeschäft ist denkbar.