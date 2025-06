Nicht nur Gittens: Chelsea holt 70-Millionen-Mann

Während der FC Chelsea bei der Klub-WM am gestrigen Samstag gegen Benfica Lissabon (4:1) mühelos das Viertelfinal-Ticket gebucht hat, sind die Kaderplaner bereits emsig dabei, die gewonnenen Millionen wieder auszugeben. Neben Borussia Dortmund profitiert nun auch Brighton & Hove Albion.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie zahlreiche englische Medien übereinstimmend berichten, haben sich die beiden Premier League-Konkurrenten auf den Transfer von João Pedro verständigt. Unklarheit herrscht in Sachen Ablöse, während ‚The Athletic‘ von umgerechnet 58 Millionen Euro ausgeht, rechnet ‚Sky Sports‘ in seiner aktualisierten neuesten Berichterstattung mit bis zu 70 Millionen Euro. So oder so sichern sich die Seagulls darüber hinaus eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Erster Einsatz bei Klub-WM

Der 23-Jährige hat dem Transfer ebenfalls zugestimmt und macht sich nun auf den Weg von Brasilien in die USA, um dort den Medizincheck zu absolvieren. Sollte dieser problemlos über die Bühne gehen, könnte Pedro bereits bei der Vereinsweltmeisterschaft zum Einsatz kommen. Während einer Sonderregistrierungsphase können bis zum 3. Juli neue Spieler für das Turnier nachgemeldet werden. Am kommenden Samstag (3 Uhr) trifft Chelsea auf Palmeiras.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Londonern erhält der Mittelstürmer, der nach Liam Delap (22) der zweite Neuzugang für das Sturmzentrum ist, den üblichen langfristigen Vertrag. Bis 2032 und somit ein Jahr länger als der neue Nebenmann Delap, der für 35,5 Millionen Euro von Ipswich Town gekommen ist, bindet sich Pedro an die Blues.