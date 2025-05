Münster & Fürth buhlen um Senft

Maximilian Senft ist auf dem Radar zweier Zweitligisten gelandet. Wie ‚tranfermarkt.de‘ berichtet, buhlen Preußen Münster und die SpVgg Greuther Fürth um den 35-jährigen Trainer des SV Ried. Mit dem österreichischen Zweitligisten steht Senft vor dem Aufstieg.

Unter der Anzeige geht's weiter

Münster und Fürth hingegen duellieren sich am letzten Spieltag im Kampf darum, wer die Relegation vermeiden kann. Bei Münster musste vor zwei Wochen Sascha Hildmann gehen, beim Kleeblatt in der vergangenen Woche Jan Siewert. Für die kommende Saison sind beide Vereine nach aktuellem Stand auf der Suche nach einem neuen Trainer. Senft, dessen Vertrag in Ried im Sommer endet, würde da ins Profil passen.