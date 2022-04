Eintracht steigt in Yilmaz-Poker ein

Der VfB Stuttgart ist offenbar nicht der einzige Interessent für Ridvan Yilmaz. Nach Informationen von ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘ steht der Linksverteidiger bei Vereinen aus der Serie A und Ligue 1 sowie insbesondere bei Eintracht Frankfurt weit oben auf der Liste.

Dem türkischen Journalisten Yagiz Sabuncuoglu zufolge wollen die Hessen sogar noch in dieser Woche ein Angebot bei Besiktas einreichen. In Istanbul steht Yilmaz nur noch bis Sommer 2023 unter Vertrag – letztmals winkt also nach dieser Saison eine angemessene Ablöse.

Der 20-Jährige stammt aus der Besiktas-Jugend, ist auf der linken Abwehrseite mittlerweile gesetzt und weiß auch mit offensiven Akzenten zu überzeugen (sieben Scorerpunkte 2021/22). Im vergangenen Mai debütierte Yilmaz für die türkische A-Nationalmannschaft.