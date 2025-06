Eintrachts Froholdt-Poker: Kommt es zum Stillstand?

Eintracht Frankfurt lässt im Werben um Victor Froholdt (19) nicht locker. Wie die ‚Bild‘ berichtet, planen die Adlerträger, eine neue Offerte in Höhe von 15 bis 16 Millionen Euro plus Boni abzugeben. Das Angebot soll in naher Zukunft Richtung Dänemark geschickt werden, ganz gesichert ist das aber noch nicht.

Zuletzt war die Eintracht noch mit einem Angebot von 13 Millionen Euro plus Boni für den Mittelfeldspieler abgeblitzt. Der FC Kopenhagen hofft auf eine Ablöse von über 20 Millionen Euro. Eine Marke, die die SGE laut der ‚Bild‘ allerdings nicht überschreiten möchte – und unter Umständen zu deutlichen Konsequenzen führen könnte.

Sollten die Dänen den Frankfurtern nicht entgegenkommen, könnte es gut sein, dass der Poker vorerst auf Eis gelegt wird, heißt es weiter. Demnach ist es möglich, dass der Bundesligist gar nicht erst sein verbessertes Angebot einreicht, welches immer noch nicht der Preisvorstellung aus Kopenhagen entsprechen würde. Grundsätzlich hoffen die Beteiligten dennoch auf eine Einigung. Froholdt selbst will unbedingt zu den Adlerträgern wechseln.