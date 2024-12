Tah-Erbe gesucht: Bedient sich Bayer bei Chelsea?

Die Tage von Jonathan Tah bei Bayer Leverkusen sind gezählt. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft am Saisonende aus und Tah hat bereits bekräftigt, dass eine Verlängerung nicht zur Debatte steht. Schon im vergangenen Sommer wollte der deutsche Nationalspieler die Werkself in RIchtung FC Bayern verlassen, ein Transfer kam jedoch nicht zustande. Mittlerweile wirbt der FC Barcelona, für den ein ablösefreier Transfer im kommenden Sommer wie gerufen käme, intensiv um Tah. Zwar ist ein Abgang im Winter unwahrscheinlich, mit Real Madrid benötigt aber ein weiteres Schwergewicht unmittelbar Verstärkung im Abwehrzentrum.

Leverkusen sondiert dementsprechend bereits den Markt, um Tah bei seinem Abgang adäquat ersetzen zu können. Wie der Schweizer Ableger von ‚Sky Sports‘ berichtet, nimmt der amtierende Double-Sieger dabei einen Innenverteidiger vom FC Chelsea ins Visier. Laut dem Bezahlsender streckt der Bundesligist die Fühler nach Axel Disasi aus, für den die Blues einst 45 Millionen Euro an die AS Monaco überwiesen. Die Verantwortlichen der Rheinländer haben sich demnach bereits über den Franzosen und sein Umfeld informiert.

Kaum Spielpraxis

Der 26-Jährige fühlt sich im Abwehrzentrum am wohlsten und profitiert ebenso wie Tah von seiner hünenhaften Statur, die ihn sowohl am Boden als auch in der Luft zu einem unangenehmen Gegenspieler macht. In Sachen Endgeschwindigkeit, Führungsstärke und Spielaufbau dürfte Tah dagegen noch die Nase vorn haben. Allerdings steht mit Xabi Alonso ein Trainer an der Seitenlinie, der genau weiß, wie er seine Innenverteidiger bestmöglich fördert. Ein weiterer Haken liegt bei der mangelnden Spielpraxis von Disasi. In der Premier League stand er erst dreimal in der Startelf, zuletzt musste er gegen Everton (0:0) auf der ungeliebten Rechtsverteidiger-Position ran.

Ob Leverkusen bei Disasi ernst macht, hängt in erster Linie von der Personalie Tah ab, der auch neben dem Platz nur schwer zu ersetzen ist. Ein Transfer des französischen Vizeweltmeisters dürfte trotz der mangelnden Einsatzzeit nicht ganz billig werden, schließlich steht er in London noch bis 2029 unter Vertrag. Eine Leihe wäre zudem schwierig werden, da Chelsea den Rechtsfuß gerne dauerhaft von der Gehaltliste streichen würde.