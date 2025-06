Liverpool verkauft Phillips

Der FC Liverpool und Nathaniel Phillips gehen getrennte Wege. Wie West Bromwich Albion mitteilt, wechselt der 28-Jährige für eine ungenannte Ablösesumme vom LFC zum englischen Zweitligisten. Auch die Vertragslänge des Verteidigers wird nicht bekanntgegeben.

Schon in der vergangenen Spielzeit gehörte Phillips nicht zum Kader der Reds. Der Rechtsfuß war per Leihe für Derby County aktiv und stand in 32 Championship-Spielen auf dem Platz. Ab sofort verteidigt Phillips für die Baggies.