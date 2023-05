Raphinha bekennt sich zu Barça

Flügelstürmer Raphinha wünscht sich einen Verbleib beim FC Barcelona. Nach der gestrigen Heimpleite gegen Real Sociedad (1:2) erklärte der 26-Jährige in einem Interview: „Ich möchte noch viele Jahre bei Barça bleiben“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der brasilianische Flügelflitzer war zuletzt mit einem Wechsel in die Premier League Verbindung gebracht worden und zählt seit geraumer Zeit zu den Abschiedskandidaten bei den Blaugrana. In Katalonien erhofft man sich dem Vernehmen nach eine Ablösesumme von 80 Millionen Euro für den Dribbler. Mit wettbewerbsübergreifend 46-Einsätzen zählte der Linksfuß in der laufenden Spielzeit zum Stammpersonal in Barcelona.

Lese-Tipp

Tottenham: Mason spricht über Lenglet-Verpflichtung