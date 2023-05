Nach Kownacki-Wechsel: Allofs reagiert

Fortuna Düsseldorf hätte gerne mit Dawid Kownacki verlängert. Sportvorstand Klaus Allofs lobt den 26-jährigen Mittelstürmer gegenüber der ‚DeichStube‘: „David Kownacki hat eine sehr gute Saison gespielt, er ist unser gefährlichster Stürmer. Wir hätten ihn gerne behalten und haben intensive Gespräche geführt. Leider hat es nicht geklappt.“

Dennoch hegen die Rheinländer keinen Groll. „Wir können seinen Wunsch verstehen, dass er sich in der Bundesliga beweisen möchte“, fügt Düsseldorfs Sportvorstand hinzu. Der polnische Nationalspieler habe bis zum Schuss wirklich alles versucht, um den Aufstieg der Fortuna zu gewährleisten, so Allofs. Dies hat aber nicht geklappt: Vor dem letzten Spieltag belegt Düsseldorf den sechsten Platz in der zweiten Bundesliga.

