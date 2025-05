Zwei neue Optionen für Ducksch

Neben Panathinaikos Athen und Besiktas eruieren offenbar zwei weitere Klubs eine Zusammenarbeit mit Marvin Ducksch. Das ist einem Bericht der ‚Bild‘ zu entnehmen. Demzufolge beschäftigen sich die PSV Eindhoven sowie Stade Rennes mit dem Mittelstürmer, der Werder Bremen im Sommer verlassen darf.

Ducksch war 2021 für vier Millionen Euro von Hannover 96 an die Weser gewechselt. In Bremen verbucht der ehemalige Nationalspieler (zwei Länderspiele) regelmäßig seine Scorerpunkte, wurde mit den Fans aber nie so richtig warm. Die Grün-Weißen würden gerne noch drei Millionen Euro für Ducksch bekommen. Ob ein Interessent ein Jahr vor Vertragsende so viel Geld für den 31-Jährigen in die Hand nehmen möchte, bleibt abzuwarten.